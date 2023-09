Mulher detida por humilhar e agredir jovem que bateu no filho

"Vem aqui, cala a boca" - Foi assim que uma mulher abordou um menino de 10 anos, ameaçando, gritando e agredindo-o, alegadamente por ele ter arranhado o filho dela na escola. O incidente ocorreu na quarta-feira, 20 de setembro, na cidade de Haie Griselle, em Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne, na França.

O vídeo desse episódio de violência viralizou nas redes sociais nos últimos dias e mostra a agressão ocorrendo diante das testemunhas incrédulas, incluindo outras crianças, conforme relatado pelo jornal Le Figaro.

No vídeo, a mulher se aproxima rapidamente do adolescente e o ameaça, afirmando que irá "massacrá-lo", antes de dar um tapa em seu rosto. O menino fica apavorado com a situação.

Em seguida, a mulher obriga o menor a ajoelhar-se e retira os óculos dele, incentivando seu próprio filho a bater no colega. Ela diz ao filho para "bater nele" e dar um tapa.

Os pais da jovem vítima registraram uma queixa contra a agressora e entregaram o vídeo da agressão à polícia.

A suspeita foi detida no mesmo dia em sua residência e colocada sob custódia policial, enfrentando acusações de violência contra um menor.

Após comparecer perante um juiz, um julgamento foi marcado para 22 de dezembro, e a mulher permanece sob supervisão judicial.

Alertamos os leitores sensíveis para a agressividade das imagens.

