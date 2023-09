Fotografias manipuladas por IA de meninas geram polêmica na Espanha

Mais de 20 garotas, com idades entre 11 e 17 anos, tiveram suas fotos em redes sociais alteradas por uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA). Mesmo que nas fotos elas estivessem vestidas, essa ferramenta gerou imagens falsas em que as garotas apareciam nuas.

Segundo o site El País, a ferramenta responsável por isso é chamada Clothoff e afetou garotas de quatro das cinco escolas básicas da cidade de Almendralejo. A situação foi denunciada por Miriam Al Adib, médica e mãe de uma das garotas que relatou o incidente em seu perfil no Instagram.

"Quando cheguei em casa, uma das minhas filhas disse com grande repulsa: 'Olha o que fizeram comigo'. Usaram uma foto dela e a fizeram parecer nua. Isso aconteceu com ela e outras garotas", diz a postagem no perfil.

Até o momento, a polícia já identificou cerca de dez suspeitos, alguns com menos de 13 anos.

