Homem morre e outro fica ferido após serem chifrados por touro na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 62 anos morreu e outro, de 60, ficou ferido após ambos terem sido chifrados por um touro, durante uma festa de rua no povoado de Pobla de Farnals, em Valência, na Espanha.

O caso ocorreu no sábado (23), por volta das 19h30, durante uma festa de rua, e as cenas do ataque se espalharam pelas redes sociais.

O touro, chamado "Cocinero", atacou os dois homens logo após ser solto. O animal correu na direção dos participantes da festa, que tentaram fugir subindo nas grades de uma residência.

O animal perfurou com os chifres a perna de um homem e, na sequência, atingiu o outro participante da festa na altura das costelas.

Os dois eram membros do grupo Comissió de Bous que organizou o festival, segundo informações do jornal El Periódico Mediterráneo.

O homem atingido nas costelas foi levado a um hospital de Valência, com quatro ferimentos provocados pelas chifradas, mas não resistiu. Ele teve o fígado e um dos pulmões perfurados, conforme apurou o jornal.

O corpo foi transferido para o Instituto de Medicina Legal de Valência, onde será realizada a autópsia. Pai de dois filhos e natural de Pobla de Farnals, ele trabalhava como vendedor em Castellón.

O outro ferido, com cerca de 60 anos, encontra-se estável no Hospital Clínico de Valência após vários golpes nas pernas. Ele é um conhecido empresário do comércio de frutas.

A Câmara Municipal de Pobla de Farnals e o clube Comissió de Bous decidiram suspender as festividades na noite de sábado.

No festival conhecido como Bous Al Carrer, os animais são soltos nas ruas e as pessoas correm à sua frente, numa tradição celebrada em mais de 1.820 municípios espanhóis todos os anos, segundo um estudo recente das associações de defesa dos direitos dos animais AnimaNaturalis e CAS International.

