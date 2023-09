Homem fica horas preso no elevador da firma, leva falta e corte salarial

Um trabalhador ficou em estado de choque depois que a empresa o marcou como ausente e ameaçou cortar seu salário quando ele ficou preso no elevador da empresa por três horas. O homem recorreu ao Reddit para compartilhar o incidente.

Na postagem feita no domingo, o usuário OPIUmTUXEDO relatou que já estava dentro do elevador quando este parou de funcionar devido a uma queda de energia. Ele não conseguiu entrar em contato imediatamente com o serviço de manutenção ou com o local de trabalho.

"Eu tentei ligar para eles e, após várias tentativas, consegui avisar o departamento de recursos humanos da minha empresa, e eles enviaram um técnico de manutenção. Depois de três horas, eles finalmente me tiraram do elevador", disse ele.

Após ser liberado do elevador, disseram-lhe que estava atrasado e que seria registrado como ausente, resultando em uma dedução no salário. "Quando eu estava registrando minha entrada no trabalho, o departamento de recursos humanos me disse que eu estava atrasado e, por isso, seria considerado ausente e meu salário seria reduzido", disse o homem.

Diante dessa situação, o funcionário informou que estava indo embora para casa, mas a empresa insistiu que ele deveria trabalhar "porque havia falta de pessoal".

Ele concluiu a postagem mencionando que gravou o incidente no elevador e registrou a conversa com o departamento de recursos humanos palavra por palavra. Além disso, ele afirmou que estava considerando enviar um relatório para os superiores.

