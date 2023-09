Centenas de cães batem recorde ao assistirem a estreia de filme nos EUA

Os estúdios Paramount conquistaram o recorde mundial de maior número de cães presentes em uma pré-estreia de filme ao ar livre. De acordo com a mídia americana, o feito ocorreu no domingo, 24 de setembro, no Autry Museum, em Los Angeles, EUA. Um total de 219 animais participaram da sessão do novo filme estrelado pelos famosos personagens caninos Chase, Rocky e Skye, "Patrulha Canina: O Super Filme".

O juiz do Guinness Book, responsável por certificar o recorde, comentou: "Os americanos adoram passar tempo com seus animais de estimação e ir ao cinema. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é algo maravilhoso."

Tanto os cães quanto seus donos pareceram apreciar a ideia, que contou com a colaboração da Best Friends Animal Society e da Street Food Cinema.

