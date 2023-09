Praia de San Diego interditada ao público para proteger leões-marinhos

A prefeitura de San Diego, nos Estados Unidos, tomou a decisão de fechar o acesso à área de Point La Jolla, na praia La Jolla, e à praia Boomer ao público por um período mínimo de sete anos, com o objetivo de proteger a população de leões-marinhos.

De acordo com Joe LaCava, membro do conselho municipal que representa La Jolla, as pessoas não poderão mais subir nas rochas em Point La Jolla e na praia Boomer, mas aqueles que desejarem entrar na água para nadar ou terão permissão para fazê-lo.

Essa restrição será aplicada ao longo de sete anos, conforme relatado pelo La Jolla Light. Esta é a primeira região a implementar uma medida desse tipo, que recebeu elogios de ativistas.

A legislação estabelece que, como animais protegidos, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos 15 metros desses mamíferos. Qualquer mudança no comportamento dos animais devido à intervenção humana pode resultar em multas, de acordo com um porta-voz da Sierra Club Seal Society.

