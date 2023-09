Os países com mais armas nucleares (e perigosos) do mundo - As tensões políticas e diplomáticas geradas por interesses opostos entre países remetem o mundo a um triste passado de guerras sangrentas. Independente da ameaça de novos confrontos entre nações, grandes potências investem pesado em recursos para criar seus arsenais nucleares e alegam que é por razões de segurança nacional. Com um estoque nuclear global de mais de 13.000 armas do gênero, é assustador imaginar que a maioria delas é muito mais poderosa do que as bombas nucleares lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Mas quais países abrigam mais armas nucleares? Clique na galeria para descobrir.

© Getty Images