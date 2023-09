Mulher é encontrada morta em quarto de hotel 2 dias após fazer check-out

Uma comissária de bordo da American Airlines foi encontrada morta na segunda-feira (25), num quarto de hotel no Aeroporto Internacional da Filadélfia, nos EUA, dois depois depois de ter feito o check-out.

A mulher de 66 anos foi encontrada inconsciente pelas funcionárias de limpeza, mas a morte acabou por ser declarada por um médico mais tarde. Segundo o New York Post, apesar de não haver sinais de que a entrada no quarto tenha sido forçada, a polícia considera que a morte da mulher é “suspeita”. A mulher foi encontrada com uma meia na boca.

Nas buscas realizadas ao quarto do hotel, a polícia encontrou várias embalagens de medicamentos lacradas. Os agentes disseram depois que a comissária de bordo tomava vários medicamentos.

A causa da morte da mulher não foi revelada, mas o inspetor chefe que lidera a investigação garantiu que a funcionária da American Airlines "sofreu uma morte súbita".