Árvore mais famosa do Reino Unido é derrubada em possível ato de vandalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das árvores mais conhecidas e fotografadas do Reino Unido, localizada perto da Muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi derrubada em um provável ato de vandalismo, disse nesta quinta-feira (28) o gestor do parque nacional do condado de Northumberland.

"Infelizmente, a famosa árvore Sycamore Gap caiu", anunciou em comunicado a administração do local. "Temos razões para acreditar que ela foi derrubada deliberadamente", acrescentou.

A árvore ficou conhecida depois de aparecer no filme "Robin Hood", de Kevin Reynolds, lançado em 1991. Considerada ponto turístico no Reino Unido, era admirada por pessoas que visitam o parque e estava localizada próxima da muralha erguida na era romana para evitar a invasão de hordas bárbaras.

Fotos divulgadas nas redes sociais mostram que restou apenas um pé do tronco daquela que foi eleita a "árvore do ano" em 2016. A polícia local anunciou a abertura de uma investigação para identificar possíveis criminosos.

Centenas de pessoas manifestaram revolta e lamentaram nas redes sociais a queda da árvore. O parlamentar local Steven Bridgett escreveu na plataforma X (ex-Twitter) que a árvore foi "definitivamente cortada com uma serra elétrica". Mais tarde, ele afirmou que uma pessoa havia sido detida pela polícia.

Já a deputada Mary Foy denunciou o que chamou de "ato de vandalismo ridículo" e "doloroso", em um local muito famoso e querido do Reino Unido. "Dia muito triste para a icônica Sycamore Gap, que causará dor a tantas pessoas em todo o país e até no mundo."

A administração do parque pediu aos visitantes que evitassem o local enquanto as autoridades investigam o caso.