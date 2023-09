Mulher cria presente divertido para marido antes de vasectomia

Uma mulher da Virgínia, nos Estados Unidos, criou um presente divertido para o marido antes de ele se submeter a uma vasectomia. O presente, repleto de trocadilhos com snacks populares, foi feito para fazer o marido sorrir e lembrar que ele estava prestes a se tornar infértil.

Ashley James, de 32 anos, fez um vídeo no Instagram mostrando o processo de construção do presente. No vídeo, ela mostrou como ela transformou as gomas da marca Sour Patch Kids em "No More Kids" (não há mais filhos, em português) e o refrigerante não-alcoólico Mountain Dew em "No More Dew Dates" (não há mais data prevista para o parto).

Ashley disse ao TODAY que Darius estava "muito nervoso" na manhã do procedimento. Ela agradeceu aos profissionais de saúde por terem permitido que ela estivesse presente na sala com o marido.

"Ele me apoiou quando eu estava em trabalho de parto, e eu consegui apoiá-lo", disse Ashley.

Ela também brincou: "Eu não consigo fazer isso novamente [estar grávida]! Acho que, inicialmente,

Leia Também: México encontra corpos de 6 adolescentes mortos em sequestro que chocou país