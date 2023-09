"Ao serviço". Policial compete pela primeira vez no concurso Miss EUA

Pela primeira vez, o concurso Miss EUA terá uma agente da autoridade na competição. Representando o estado do Arizona, Candace Kanavel, de 27 anos, quer “encorajar, motivar e capacitar mulheres de todas as idades a abraçarem a sua confiança”.

Ainda que as duas ‘paixões’ da jovem pareçam incompatíveis, essa não é a perspectiva de Kanavel.

“Na sua essência, são muito semelhantes. Quanto polícia, estou a servindo comunidade, estou ajudando os outros quando mais precisam. Mas no meu outro trabalho como Miss Arizona EUA, embora esteja com um uniforme diferente, estou fazendo a mesma coisa. Estou servindo a comunidade e fazendo a diferença”, considerou, num comunicado divulgado pela prefeitura de Temple.

A jovem é membro da equipe SWAT, da unidade de negociação de reféns, além de ser treinada em intervenção em crises.

“Os concursos me ajudaram a me tornar a agente que sou hoje. Me ensinaram capacidades de liderança, de comunicação e de trabalho em equipe. Tudo isso se aplica diretamente ao que faço como policial”, considerou.

Kanavel lançou um movimento chamado Yes She CAN (sim ela pode, em português), para “encorajar, motivar e capacitar mulheres de todas as idades a abraçarem a sua confiança - e talvez a considerarem o que antes eram profissões não tradicionais para mulheres”.

A sua participação no concurso é, também, uma boa oportunidade para recrutar agentes do sexo feminino, já que o Departamento da Polícia de Temple pretende que as mulheres representem 30% da sua força.

“Acho que estamos evoluindo. Não há muito tempo, não havia mulheres nas autoridades. Agora, há uma agente caminhando no palco do Miss EUA. Podemos seguir qualquer profissão e sermos o que quisermos”, finalizou.

O concurso acontece nesta sexta-feira no Grand Sierra Resort em Reno, Nevada, e a vencedora será coroada pela Miss EUA 2022, Morgan Romano, da Carolina do Norte.

