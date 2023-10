Imagem de cão ao volante na Eslováquia torna-se viral. Dono foi multado

Uma imagem compartilhada pelas autoridades eslovacas está a tornando-se viral nas redes sociais.

A imagem mostra um cão no lugar do motorista, fotografia que foi captada por uma câmera de controle de velocidade. O momento bizarro aconteceu em Šterusy.

De acordo com as autoridades, o dono do carro foi multado, apesar da polícia não ter dito em quanto.

Segundo o que o dono do animal, de 31 anos, explicou às autoridades, o animal "saltou repentinamente" para o seu colo, enquanto ele conduzia.

As autoridades explicaram que a multa foi passada na mesma, dado que a câmara não registou esse momento repentino.

"Quando transportarem cães, garantam a segurança do animal e de todos os ocupantes. Mesmo um pequeno animal pode colocar a vida em risco enquanto existe uma condução segura", alertam, na publicação compartilhada no Facebook.

Leia Também: Italiano que lutou na Justiça para adotar bebê com síndrome de Down inspira filme