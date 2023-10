Mulher atira 5 mil dólares ao companheiro após serem expulsos de avião

Uma mulher foi filmada jogando um maço de notas para o companheiro na pista de um aeroporto, após o casal ter sido expulso de um voo da companhia aérea Eva Air.

O voo fazia a ligação entre Londres e Bangkok, quando um casal alcoolizado começou uma discussão. O piloto foi obrigado a fazer uma aterrissagem em Viena para que os dois fossem expulsos.

Após serem expulsos do avião, a mulher jogou um maço de notas para o companheiro. As notas rapidamente se espalharam pelo chão, e o homem as pegou.

A Eva Air informou que a mulher se recusou a pagar mais dinheiro, após ter mudado de um lugar mais barato para um mais caro. Já o homem também teve um comportamento inadequado, tendo até fumado um cigarro eletrônico a bordo.

A tripulação do avião tentou conter o casal, mas foi insultada e agredida. Oito passageiros também ajudaram a deter os dois, e um deles, de 63 anos, revelou que o homem foi preso ao assento com fita adesiva.

O casal foi depois retirado do avião pela polícia. Os passageiros restantes acabaram por ser acomodados em um hotel e retomaram a viagem no dia seguinte.

Leia Também: Ônibus de excursão religiosa capota e deixa ao menos 8 mortos no interior de SP