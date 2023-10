Avô atira acidentalmente em neto durante casamento nos EUA

Um homem de 62 anos, identificado como Michael Gardner, atirou acidentalmente no neto, de 12 anos, durante um casamento no Nebraska, nos Estados Unidos, no último sábado.

Gardner, que era o celebrante da cerimônia, pretendia disparar um tiro para o ar para chamar a atenção dos convidados, mas o tiro acabou por atingir o neto no ombro.

O menino foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas não corre risco de vida.

A polícia do Condado de Lancaster, que investiga o caso, disse que Gardner não tinha intenção de ferir o neto. No entanto, o homem foi acusado de um crime contra crianças.

"É negligente pegar numa arma numa festa e disparar contra as pessoas", disse a polícia.

