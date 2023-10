Jovens se agarram ao metrô de Madrid em ação arriscada; veja

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais expõe uma prática perigosa que se torna cada vez mais comum no Metrô de Madrid.

Segundo o La Razón, o incidente, ocorreu na estação do Metro de Bilbau. O vídeo mostra dois jovens agarrados à traseira do vagão do metrô, colocando em risco a sua vida e a segurança do sistema de transportes públicos.

A ação gerou preocupação generalizada nas redes sociais e levou muitas pessoas a relatar que este tipo de comportamento perigoso parece estar aumentando nos últimos dias.

Muitos pediram uma posição as autoridades do Metro de Madrid sobre tomarem medidas para prevenir futuros incidentes.

Veja o vídeo.

