Homem mumificado por engano vai ser enterrado após 128 anos nos EUA

O corpo de um homem mumificado vai ser sepultado após estar 128 anos exposto numa funerária em Reading, Pensilvânia, Estados Unidos. Conhecido como Stoneman Willie, o homem era alcoólatra e morreu vítima de uma insuficiência renal numa prisão, em 19 de novembro de 1895.

Stoneman Willie foi acidentalmente mumificado por um agente funerário, que estava testando novas técnicas de embalsamento, relata a Reuters. Morto há 128 anos, os cabelos e dentes do homem permanecem intactos, enquanto a pele adquiriu uma aparência de couro.

A identidade do homem foi durante muitos anos desconhecida, uma vez que deu um nome falso quando foi preso por roubar carteiras. Assim, as autoridades acabaram por não conseguir localizar os familiares do homem, que acabou por ficar conhecido por Stoneman Willie.

"Não nos referimos a ele como múmia. Referimo-nos como nosso amigo Willie", disse Kyle Blankenbiller, diretor funerário. A agência funerária assumiu que, entretanto, já identificou a identidade de Stoneman Willie, através de documentos históricos.

Antes do funeral de Willie, a cidade de Reading vai prestar homenagem ao homem.