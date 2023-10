Acidente "apocalíptico" com ônibus faz mais de 20 mortos em Veneza

Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente de ônibus esta terça-feira (3) em Mestre, na área do município de Veneza, no norte de Itália, depois do veículo ter caído de um viaduto para uma linha ferroviária e ter incendiado. Há duas crianças e um adolescente entre as vítimas mortais, naquele que foi acidente que provocou também 18 feridos, alguns com gravidade.

As informações foram divulgadas pelo jornal Corriere Della Sera, sendo que o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, confirmou o incidente através do Twitter.

O jornal explicou que o veículo caiu do viaduto por volta das 19h30 (horário local) desta terça-feira , tendo pegado fogo logo a seguir.

Entre as vítimas encontram-se duas crianças e um adolescente, cujas idades não foram especificadas. O mesmo meio adiantou que o ônibus "estava lotado de turistas", incluindo "um grupo de ucranianos".

Desconhecem-se ainda os motivos do acidente, que ocorreu junto ao viaduto de Rizzardi. Os trens entre Mestre e a estação de Santa Lucia, em Veneza, foram todos cancelados mas, entretanto, repostos.

Imagens divulgadas nas redes sociais demonstram a densa nuvem de fumaça emanada pelas chamas.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

"Uma tragédia enorme atingiu esta noite a nossa comunidade. Vou ordenar imediatamente um luto na cidade, em memória das numerosas vítimas que estavam no autocarro caído", afirmou Brugnaro, lamentando a "cena apocalíptica".

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

A primeira-ministra italiana também já reagiu ao incidente, afirmando na rede social Twitter, agora X, enviando as suas "sentidas condolências pessoais e do governo pelo grave acidente ocorrido em Mestre". "Penso nas vítimas e os familiares e amigos. Estou em contato permanente com o prefeito Luigi Brugnaro e com o ministro [do Interior] Matteo Piantedosi, para acompanhar as notícias sobre esta tragédia".