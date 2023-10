Mulher é presa por invadir casamentos para roubar nos EUA

Uma mulher foi presa, no estado norte-americano do Mississípi, depois de ir a vários casamentos sem ser convidada e roubar. Sandra Lynn Henson foi encontrada no sábado, após ser procurada nos estados do Alabama e do Mississípi.

Segundo a Sky News, Sandra Lynn Henson já tinha sido anteriormente detida no Alabama, Tennessee e Mississípi. Em 2019, várias testemunhas relataram à polícia que a mulher tinha roubado vários envelopes com presentes e dinheiro de carteiras em casamentos.

Sandra chegou a ser condenada a cinco anos de prisão, depois de um juiz ter anulado a medida de liberdade condicional a que estava sujeita.

A mulher devia ter sido mantida na prisão até 2015, no entanto foi libertada antes do tempo, desconhecendo-se quando ou porquê.