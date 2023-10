Monumentos pelo mundo se iluminam de azul e branco em apoio a Israel

Em todo o mundo, monumentos e instituições se iluminaram com as cores da bandeira de Israel, em um gesto de solidariedade ao país, que está sendo atacado pelo grupo islâmico Hamas.

Em Londres, o Palácio de Westminster e a residência oficial do primeiro-ministro, Rishi Sunak, em Downing Street, foram iluminados com as cores branco e azul.

Em Paris, a Torre Eiffel e a Assembleia Nacional também se iluminaram com as cores da bandeira israelense.

Na Alemanha, o Portão de Brandemburgo, em Berlim, também foi iluminado com branco e azul.

A sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, também transmitiu a bandeira de Israel em seu edifício.

No outro lado do Atlântico, a Casa Branca, em Washington, D.C., e o Empire State Building, em Nova York, também se iluminaram com as cores da bandeira israelense.

Na Austrália, a Ópera de Sydney também foi iluminada com branco e azul.

Na capital da Ucrânia, Kiev, também foram avistadas bandeiras de Israel. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Israel tem "todo o direito de se defender do terror".

O conflito entre Israel e o Hamas começou no sábado, quando o grupo islâmico lançou foguetes contra Israel. Em resposta, Israel bombardeou alvos do Hamas na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas, que é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

