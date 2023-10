Ator de 'Avenida Brasil' deixa Israel após noivado em meio à guerra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Ronny Kriwat, 36, relatou que conseguiu deixar Israel, ao lado da noiva, Tatiana Cukierkorn, em meio à guerra no país. "Voltando de Israel para o Brasil", escreveu o artista, na noite de segunda-feira (9), em publicação no Instagram.

Kriwat é judeu e estava em viagem com a companheira. Os dois ficaram noivos no deserto de Negev, no Sul de Israel, um dia antes do país sofrer ataques do grupo extremista Hamas. Eles estavam hospedados em um hotel na capital Tel Aviv.

Fotos postadas pelo casal nas redes sociais mostram o pedido de casamento em Mitzpe Ramon, mesma região onde aconteceu o conflito entre israelenses e palestinos no sábado (7). Nos stories, Kriwat compartilhou imagens em apoio a Israel.

Kriwat estreou na TV Globo em 2009, como Pedro, na novela "Cama de Gato". O ator também participou da 18ª temporada de "Malhação" como Theo antes de participar de "Avenida Brasil", no horário nobre das 21h.

DIA 4 DA GUERRA:

A guerra entre Israel e o Hamas chegou ao quarto dia, nesta terça-feira (10). O governo israelense intensificou os ataques à Faixa de Gaza. Nesta madrugada, mais de 200 alvos foram atacados pela IDF (Força de Defesa de Israel).

O exército afirmou que capturou e matou Jawad Abu Shamala, ministro das finanças do Hamas. Do outro, o grupo extremista respondeu com ameaças aos civis sequestrados caso a ofensiva continue.

