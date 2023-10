Imagens de guerra: A insuportável dor de ter de sepultar uma criança

Após o ataque militar do Hamas, Israel decretou guerra, em 8 de outubro, e lançou uma contraofensiva na região de Khan Yunis, na Faixa de Gaza.

O número de mortos do ataque transfronteiriço do Hamas subiu para 1.200, tornando-se o ataque mais mortífero dos 75 anos de história de Israel. Já as autoridades de Gaza relataram que mais de 900 pessoas foram mortas quando Israel bombardeou o território com ataques aéreos.

As vítimas do conflito são homens, mulheres, idosos e crianças, sendo as últimas as mais afetadas. Elas são vítimas inocentes que não entendem o que está acontecendo entre os dois países.

O fotojornalista Said Khatib registrou em imagens o momento em que os corpos de várias crianças palestinas, vítimas do ataque aéreo de Israel, foram sepultadas, nesta quarta-feira, em um cemitério em Khan Yunis.

As imagens são fortes e mostram a dura realidade de quem vive em guerra.

Alertamos que as imagens, embora não contenham conteúdo explícito ou com violência gráfica, podem ferir as suscetibilidades dos leitores mais sensíveis.

