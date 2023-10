Estrela da internet bate recorde do Guinness com proeza arrepiante

Jovante Carter, uma estrela da internet de 22 anos, natural de Nova Orleans, EUA, bateu um recorde do Guinness ao tapar o nariz com o maxilar inferior por 1 minuto e 2 segundos.

O feito, que deixou o rosto do jovem irreconhecível, foi realizado em Milão, Itália, no cenário do programa "Lo Show dei Record". Com isso, Carter quebrou o recorde anterior, que era de 52 segundos e pertencia ao chinês Shuquan Tang, estabelecido em 2012.

Carter já compartilhava sua capacidade com seus seguidores nas redes sociais, onde acumula mais de 18 milhões de seguidores no TikTok e 1,5 milhão no Instagram. O vídeo do recorde foi compartilhado no TikTok e já foi visto mais de 10 milhões de vezes.

Assista na galeria acima.

