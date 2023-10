Condutor de ambulância chora compulsivamente durante resgate em Gaza

Um socorrista da Cruz Vermelha Palestina foi filmado chorando descontroladamente na terça-feira, durante uma operação de resgate na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel em retaliação a ataques do Hamas que mataram e sequestraram mais de 1.200 pessoas.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o homem ficou emocionado ao chegar ao campo de refugiados de Jabalia, bombardeado em 10 de outubro. O cenário "terrível" que encontrou e a impossibilidade de salvar todas as vítimas atingidas por foguetes fez com que o profissional de saúde se descontrolasse.

É importante lembrar que os dados oficiais de vítimas mortais do conflito desencadeado no sábado pelo grupo islâmico Hamas apontam para 1.300 mortes em Israel e 1.354 na Faixa de Gaza, segundo fontes oficiais das duas partes.

