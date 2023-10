Pai tira roupa para mostrar desagrado com novo 'dress code' de escola

Um pai norte-americano decidiu se despir e ficar apenas de shorts e top durante uma reunião escolar para protestar contra as novas regras de etiqueta da escola que seus quatro filhos frequentam.

Depois de 20 anos sem mudar as regras de vestuário, que impediam os alunos de mostrar o peito ou a barriga, o distrito escolar de Higley, no Arizona, Estados Unidos, decidiu atualizar essas regras, dando mais liberdade aos alunos.

Ira Latham não ficou satisfeito com a mudança, pois acredita que as crianças agora não terão regras. Para protestar, ele decidiu se despir e ficar apenas de shorts e top durante a reunião escolar.

Em um comunicado, o conselho administrativo da escola afirmou que levou em consideração a opinião do pai, mas decidiu seguir com a atualização do código de vestimenta. A partir de agora, caberá aos pais e alunos decidirem, em casa, o que é adequado ou não usar na escola.

