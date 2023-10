Mulher usa roupa protetora em trem para evitar percevejos; veja

A praga de percevejos que atingiu França, Espanha e mais recentemente Portugal está causando preocupação no Velho Continente.

Em uma tentativa de se proteger, uma mulher que viajava no Eurostar, trem que liga Londres a Paris, vestiu um traje protetor de corpo inteiro. O momento foi capturado e compartilhado por ela em sua conta no TikTok.

"Os percevejos do Eurostar não vão me pegar", ironizou a mulher, que atraiu milhares de visualizações com sua engenhosa forma de evitar os parasitas, que se espalham por meio de tecidos de roupas e acessórios.

A praga, que atingiu Paris nas últimas semanas, já chegou a Portugal, mais especificamente a Guimarães, onde vivem milhares de brasileiros e onde moradores reclamam da presença de centenas de percevejos.

Leia Também: Israel lança ataques terrestres a Gaza; Netanyahu diz ser começo