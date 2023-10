Homem faz descoberta surpreendente dentro de uma lula: "Sem palavras"

Adam Todd, um homem de Lisburn, na Irlanda do Norte, comprou uma lula no mercado de Belfast para preparar em casa. Ao começar a limpar o molusco, ele encontrou algo surpreendente em seu interior: uma cria de tubarão.

"O tipo de lula que eu compro é metade do tamanho, mas esta era bem grande. Normalmente seria camarão ou algo minúsculo, mas quando comecei a prepará-lo percebi que era diferente", disse Todd ao jornal Mirror.

Ao abrir a lula, o homem deparou-se com um animal com cerca de 10 centímetros de comprimento. "Quando o vi fiquei sem palavras, não sabia o que pensar. Não pesco com tanta frequência, então a primeira vez que vi um foi no meu lava-loiça. Sabia que era algum tipo de tubarão, um bebé cação ou um tubarão-albafar. Foi definitivamente um choque e não sabia o que fazer com ele", declarou.

Todd decidiu devolver a cria de tubarão ao mar. Ele colocou o animal em um balde com água e o levou para uma praia próxima. "Eu não queria matá-lo. Eu só queria devolvê-lo à natureza", disse.

O homem acredita que a cria de tubarão deve ter sido engolida pela lula quando ainda era um ovo. "É possível que a lula tenha comido um peixe que estava com o ovo dentro", disse.

A descoberta de Todd é um lembrete de que os oceanos são um lugar cheio de mistérios.

© Reprodução/ Redes sociais