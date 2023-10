Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Feira Estadual do Texas

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um tiroteio na Feira Estadual do Texas, em Dallas, na noite de sábado (14). O suspeito foi detido.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 (horário local) na área de alimentação da feira, segundo o Departamento de Polícia de Dallas.

As autoridades acreditam que o suspeito disparou contra uma pessoa, mas atingiu três no total. Todos os feridos foram considerados leves e não correm risco de morte.

O homem tentou fugir do local, mas foi localizado e preso. A arma usada no tiroteio foi apreendida.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram grupos de pessoas correndo para escapar da situação.

VIDEO: Families running to seek shelter as gunfire erupted at the State Fair of Texas tonight. It’s the guns. pic.twitter.com/RZqtxn1D6y

def not what u wanna see at the top of the ferris wheel at the texas state fair pic.twitter.com/zx8V7p1frh