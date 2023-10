Inglaterra: Paramédicos declaram óbito a paciente que acorda no hospital

Um paciente foi declarado morto pelos paramédicos de uma ambulância, mas acordou horas depois no Hospital Darlington Memorial Hospital em Durham, Inglaterra.

De acordo com o Daily Mail, o Serviço de Ambulâncias do Nordeste (NEAS) apresentou um pedido de desculpas e já foi iniciada uma investigação para apurar o que aconteceu. “Assim que tomamos conhecimento deste incidente, abrimos uma investigação e contactamos a família do paciente. Lamentamos profundamente a angústia que isto lhes causou", afirmou o diretor dos paramédicos, Andrew Hodge.

Os paramédicos envolvidos neste incidente estão sendo "apoiados de forma adequada". Este caso ocorre após um relatório ter divulgado que os trabalhadores do NEAS tinham "ocultado erros médicos".

Não são conhecidos os dados sobre o atual estado de saúde do paciente.