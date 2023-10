Hamas divulga primeiro vídeo de refém: "Por favor, me tirem daqui"

O Hamas divulgou nesta terça-feira (17) um vídeo de uma refém israelense em Gaza. A jovem, identificada como Maya Sham, de 21 anos, fala hebraico e diz ter sido raptada no início da manhã de sábado (7) quando saía de um festival perto de Gaza.

No vídeo, Maya aparece deitada em uma cama com o braço ferido, enquanto um profissional de saúde lhe enrola uma ligadura. Ela diz que está sendo bem tratada pelos seus captores, mas pede para ser libertada o mais rápido possível.

A jovem, identificada como Maya Sham, foi raptada "no início da manhã de sábado [07 de outubro]" quando saía do festival perto de Gaza, onde pelo menos 260 pessoas foram massacradas e outras capturadas durante o ataque terrestre, marítimo e aéreo do Hamas que pegou Israel de surpresa.

Em resposta à divulgação do vídeo, o porta-voz militar israelense acusou o Hamas de "tentar se apresentar como uma organização humana, quando é uma organização terrorista responsável pelo assassinato e sequestro de bebês, mulheres, crianças e idosos".

Israel informou que notificou as famílias de 199 pessoas raptadas pelo Hamas e outras milícias palestinas em Gaza.

O vídeo foi divulgado pouco depois de o Hamas anunciar que planeja libertar reféns estrangeiros detidos pelo grupo em Gaza.

As milícias palestinas exigiram a libertação de milhares de prisioneiros palestinos nas prisões israelitas em troca do regresso dos reféns na Faixa de Gaza.

O conflito entre Israel e o Hamas já deixou mais de 3.200 mortos, incluindo mais de 1.400 civis palestinos.

