Macaco "inconsolável" após morte de amigo humano; vídeo emocionante

Ram Kunwar, de 62 anos, tinha um novo amigo há vários meses: um macaco que o visitava todos os dias em Amroha, na Índia. Eles dividiam tempo e comida.

Mas, há uma semana, Ram morreu de ataque cardíaco fulminante.

Enquanto a família preparava o funeral, o macaco apareceu e sentou-se ao lado do corpo, junto com os outros enlutados.

O animal estava tão consternado com a perda do seu amigo que não deixou o corpo nem mesmo quando ele foi transportado para o local de cremação. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, o símio aparece em cima do cadáver durante os 40 quilômetros de viagem entre a casa de Ram e a casa funerária.

"O macaco estava inconsolável com a morte do meu tio", disse o sobrinho de Ram, Rohit Kumar, à imprensa local. "Ele agarrou-se ao lençol que cobria o corpo. Tinha os olhos cobertos de lágrimas. E ficou ali até o fim das cerimônias."

Depois do enterro, a família levou o primata para casa. "Ele estava desolado, nem queria comer", disse Kumar. "Só na quarta-feira à tarde é que comeu alguma coisa. Na quinta, voltou para a floresta."

Os macacos são animais que vivem o luto intensamente. Eles costumam guardar os corpos dos seus falecidos durante dias ou até semanas. Há até registros de primatas gritando de dor após perder um dos seus.

