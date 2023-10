Morre filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A israelense Tchelet Fishbein, 18, filha de brasileira que contava na lista de sequestrados por terroristas do grupo Hamas, foi encontrada morta, disseram autoridades de Israel. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17) pela tia da jovem, Flora Rosenbaum.

Tchelet vivia no kibutz de Be'eri, ao sul do país, onde trabalhava cuidando de crianças. Ela e o namorado foram vistos pela última vez no local.

Segundo informações do jornal The Times of Israel, o kibutz foi invadido pelo Hamas e atingido severamente, com estrutura reduzida a escombros, e os residentes, assassinados ou sequestrados.

"No começo, pensamos que a Tchelet pudesse estar dentro de um esconderijo. Muitas pessoas ficaram dentro dos bunkers esperando serem resgatadas. Mas então soubemos que ela estava na lista dos sequestrados. No caso dela, não acharam nenhum DNA, dela ou do namorado, no kibutz", disse no domingo (15) Rinat Balazs, prima de terceiro grau de Tchelet.

A mãe de Rinat, Flora Rosenbaum, chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para que Tchelet fosse localizada. Segundo conta na filmagem, Tchelet foi ferida há 12 anos por um foguete atirado de Gaza e ainda tem estilhaços do projétil no corpo. "Ela já tinha esse trauma anterior, já fazia tratamento. Imagina como não está agora... Eu imploro que alguém interceda por ela. A gente não sabe mais a quem recorrer", disse Flora na gravação.

Leia Também: Judeus protestam contra ofensiva israelense em frente à Casa Branca