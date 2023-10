Hamas diz que um de seus comandantes morreu após ataque israelense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hamas anunciou nesta terça-feira (17) que um de seus comandantes morreu após um ataque aéreo israelense.

Um comunicado diz que Ayman Nofal, comandante das Brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas, morreu em um ataque "sionista" em Bureji, um campo de refugiados na Faixa de Gaza.

Nofal era membro do Conselho Militar Geral do grupo e chefe da ala militar da Brigada Central de Gaza. É o militar de maior destaque morto desde o início do conflito entre Israel e Hamas.

As Forças de Defesa de Israel ainda não comentaram o suposto assassinato. Os centros de comando do Hamas e esconderijos estão entres os alvos anunciados por Israel.