Brasileiros em Gaza ainda aguardam abertura da fronteira em Rafah

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza ainda estão no aguardo da abertura da fronteira de Rafah para entrarem no Egito e, de lá, embarcarem em um voo da FAB (Força Aérea Brasileira) para serem repatriados ao Brasil, informou o Ministério das Relações Exteriores.

O ministro Mauro Vieira atualizou a situação dos brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza e estão à espera da repatriação. Segundo o Itamaraty, essas famílias necessitam da abertura do posto fronteiriço de Rafah para chegarem ao Egito, e só então poderão embarcar no voo da FAB.

A passagem de Rafah é o único ponto de entrada ou saída para a população que vive na Faixa de Gaza no momento. O posto permanece fechado e o Brasil tem feito negociações para que os brasileiros possam atravessar.

Depois de atravessarem a fronteira, os brasileiros devem ser levados ao aeroporto de El Arish. De lá, eles embarcarão em um avião da FAB. Uma aeronave modelo VC-2 já foi disponibilizada pelo governo Lula e aguarda autorização em Roma, na Itália, para poder viajar ao Egito.

MANTIMENTOS

O governo brasileiro enviou mantimentos para essas famílias que estão em Gaza e sofrem sem acesso a água e comida devido o cerco de Israel na região.

"Obrigado ao Governo do Brasil que conseguiu mandar para nós comida e bastante água, dá para bastante dias", conta o brasileiro-palestino Hasan Said Rabee em vídeo. Dias antes, ele relatou nas redes sociais a situação crítica de falta de alimentos e outros mantimentos.

A estudante Shamed al-Banna, de ascendência brasileira, também registrou a ajuda.

A entrega ocorreu após Israel fazer um cerco total e cortar o fornecimento de água, eletricidade e alimentos para a Faixa de Gaza, anunciado na segunda-feira passada (9) pelo ministro israelense da Defesa Yoav Gallant.

A ONU (Organização das Nações Unidas) esclareceu que a medida é proibida pelo direito internacional humanitário, em comunicado emitido no dia seguinte.

REPATRIAÇÃO DE BRASILEIROS NA PALESTINA

Um grupo de cerca de 30 brasileiros na Palestina tenta voltar ao Brasil com a ajuda da Operação Voltando em Paz, do Governo Federal. O Brasil já enviou cinco aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para resgatar brasileiros em Israel. Ao todo, 916 pessoas e 26 pets já foram repatriados.

28 brasileiros estão concentrados nas cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, e aguardam para repatriação por passagem pelo Egito. Muitas pessoas com dupla cidadania se reuniram nos últimos dias na região e países como Estados Unidos, Filipinas, Noruega, Turquia e Ucrânia também tentam a evacuação.

A operação depende de negociações complexas entre o Brasil e Egito, e também da permissão de Israel e do Hamas para a saída. O país egípcio, particularmente, teme que sua segurança nacional possa ser afetada e se preocupa com a entrada de refugiados. A Embaixada do Brasil no Egito já deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília, liderada por Paulino Franco Neto.

"O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão", comenta o Ministério de Relações Exteriores em comunicado publicado.

Após aprovação de passagem pelo Egito, o plano seria que os brasileiros se desloquem para o Aeroporto de El Arish, onde embarcariam em uma aeronave da FAB. O país Egípcio avisou anteriormente que não autorizará a permanência de estrangeiros em seu território.