Homem morre afogado durante batismo e ninguém percebe

Um homem de 61 anos morreu durante uma cerimônia de batismo, ao afogar-se em uma piscina infantil, sem que convidados e pastor percebessem o que havia acontecido.

Robert Smith ficou boiando de cabeça para baixo por quase 5 minutos, sem que ninguém percebesse que ele estava inconsciente.

A cerimônia religiosa foi realizada no quintal de um salão de beleza, em Birmingham, Reino Unido.

O homem, que sofria de Parkinson, aparece boiando, enquanto a pastora cristã Cheryl Reid-Bartley continua a rezar e a cantar. Segundo o jornal Daily Mail, o homem conseguiu manter a cabeça fora da piscina por dois minutos, com esforço, e depois submergiu.

Cerca de 12 pessoas estavam presentes na cerimônia, segundo o Daily Mail. O evento foi transmitido ao vivo no Facebook e as imagens mais tarde mostraram o homem já morto na piscina, mas foram posteriormente excluídas das redes sociais.

Os serviços de emergência médica foram chamados ao local depois das 13h30 (horário local), de domingo. O homem foi submetido a manobras de reanimação, mas acabou sendo declarado morto no local.

O homem, natural da Jamaica, morava há 25 anos no Reino Unido.

Leia Também: As imagens do horror e brutalidade do ataque a hospital em Gaza