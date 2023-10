Tiroteio em bar é captado durante transmissão de podcast nos EUA

Uma mulher registrou o momento em que um bar de karaoke, nos EUA, foi palco de um tiroteio, enquanto fazia um podcast ao vivo.

O incidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18), quando a mulher gravava, dentro de uma sala de som, um programa de rádio online.

Nas imagens captadas, podem ouvir-se vários tiros, que levaram a protagonista do podcast ficar sem reação.

Mais tarde, a polícia viria a confirmar que dois casais se desentenderam na região de Manhattan, em Nova York, e começaram a disparar um contra o outro, tendo um homem ficado ferido.

Keanu Thompson, jovem conhecida pelo seu trabalho no 'stand up comedy', preparava-se para levar ao ar uma chamada telefônica com um seguidor, quando começou a ouvir os disparos. "Não sei o que está acontecendo, mas não me parece algo bom", pode ouvir-se a dizer.

Os suspeitos do tiroteio fugiram e não há até ao momento detidos.

Assista ao momento no vídeo acima.