Aliens e vírus zumbis em 2023: As previsões da mulher que antecipou o 11 de setembro - A previsão do futuro é algo que intriga há muito tempo a humanidade. Apesar de muita gente não acreditar em videntes, há certas profecias que fazem até mesmo os maiores céticos questionarem o reino das possibilidades. Baba Vanga, por exemplo, foi uma dessas raras figuras que previu alguns dos maiores acontecimentos mundiais da história recente, incluindo a tragédia do 11 de setembro. E, embora a senhora cega búlgara tenha falecido há mais de duas décadas, alguns dos seus famosos presságios se tornaram realidade após sua morte. Embora muitas de suas previsões para 2022 tenham se concretizado, como a praga de gafanhotos na Índia e a escassez de água em todo o mundo, houve algumas das quais pensávamos ter escapado. No entanto, 2023 viu duas profecias ganharem vida. Baba Vanga previu que finalmente seríamos visitados por alienígenas, e o ano de 2023 nos trouxe grandes desenvolvimentos nessa área. Em julho, o delator americano David Grusch compareceu perante o Congresso para testemunhar que viu naves espaciais "não humanas" e "produtos biológicos não humanos" quando trabalhava no National Reconnaissance Office. Então, em setembro, o pesquisador de OVNIs Jaime Mussan apresentou ao Congresso Mexicano os supostos corpos de dois seres "não-humanos" numa audiência altamente divulgada. A veracidade dessas afirmações ainda está sob investigação, mas só podemos esperar que sejam falsas, já que Baba Vanga previu que milhões morrerão devido à visita de alienígenas à Terra. Uma segunda previsão que Baba Vanga fez para 2022 foi que uma nova pandemia iria eclodir. Desta vez, seria causado por um vírus antigo que ficou congelado na Sibéria, mas foi liberado devido ao aquecimento global. Felizmente, isto não aconteceu em 2022, mas em 2023 os cientistas começaram a publicar estudos sobre vírus que estavam a ser descobertos devido ao degelo na Sibéria. Esses chamados "vírus zumbis" podem ser perigosos tanto para humanos quanto para animais, e os pesquisadores estão cuidadosamente investigando-os para saber mais. Um relatório revelou que já ocorreram surtos de antraz em renas devido à exposição de esporos antigos provenientes de restos de animais descongelados. Baba Vanga ainda tem muitos seguidores que esperam para ver quais dos seus prognósticos se concretizarão a cada ano. Na galeria, saiba mais sobre essa personalidade enigmática e mais previsões para 2023 - que não são nada boas.

