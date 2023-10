Voo sofre atraso de 5 horas após piloto ser picado por mosquito na Holanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo de sairia do aeroporto de Amsterdã, na Holanda, em direção a Manchester, na Inglaterra, sofreu atraso de quase cinco horas após o piloto da aeronave ser picado por um mosquito.

O voo da easyJet deveria partir do aeroporto de Schiphol às 17h05 do dia 25 de setembro. Mas, após a ocorrência, os passageiros só voltaram a Manchester às 22h30. Apesar de ocorrido no final do mês passado, o caso só veio à tona esta semana e se espalhou pelas redes sociais.

Entre os passageiros, estava a enfermeira veterinária Rachel Green, que disse ter ficado irritada com o atraso, segundo apurou o jornal britânico The Sun.

"O piloto apareceu e nos disse ter sido picado por um mosquito na cabine. Então, ele queria que todo o avião fosse limpo, caso houvesse mais insetos", disse Rachel Green, passageira.

A companhia aérea confirmou mais tarde que estava lidando com uma infestação, e que ofereceu aos passageiros um vale-alimentação de 3,90 libras (cerca de R$ 23) como compensação. "Eles poderiam ter trazido outro avião para nós", disse Rachel à publicação.

Um porta-voz da easyJet declarou que, em nenhum momento, a capacidade da tripulação de operar o voo foi comprometida, e que o piloto tomou a decisão de operar assim que o problema foi resolvido.

"A segurança e o bem-estar dos nossos clientes e tripulação são a maior prioridade da easyJet e gostaríamos de pedir desculpa aos clientes pelo inconveniente causado", afirmou a empresa em nota encaminhada ao The Sun.