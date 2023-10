Policial chora compulsivamente após salvar homem nos EUA

Dois policiais do Departamento de Polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, estão sendo alvo de grandes elogios por impedirem um homem de saltar de um viaduto num ato desesperado.

Os protagonistas são Carl Fayette e Eleodoro Mata.

Ambos foram acionados para uma ocorrência de um homem que tentava saltar de uma ponte, mas mal ele imaginava que estava prestes a conhecer os seus 'anjos da guarda', conta o Daily Mail.

Nas imagens, captadas por uma 'bodycam' vê-se a atitude altruísta dos dois policiais com o homem que passava, com certeza, por um período conturbado. Naquele momento, Fayette começa a falar com ele, dando-lhe alguns conselhos e dirigindo-lhe palavras de segurança.

"Já estive no teu lugar, não vale a pena. Há soluções, há como realmente sair desta situação, eu prometo-te, como polícia de Nova Iorque. Tu és um bom homem, prometo-te irmão, faremos tudo o que está ao nosso alcance para te ajudar, por favor, ouve-me, já estive no teu lugar, eu importo-me com a tua vida, és mais forte do que isso", afirma o agente, enquanto tenta que o homem se foque na sua voz e palavras.

"Eu adoro-te, por favor, ouve a minha voz, eu adoro-te, eu importo-me contigo, tens o meu ombro, apoia-te em mim, a vida é linda, prometo que lutaremos juntos, irmão", continua.

Enquanto isto, outros policiais conseguem aproximar-se dele e resgatam o homem com sucesso.

Após estar a são e salvo, Carl Fayette acaba chorando compulsivamente devido à situação que acabara de viver. O momento é emocionante e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais, recebendo milhares de comentários e reações a elogiar o agente.

