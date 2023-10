Avião derrapa na pista durante pouso na Inglaterra. Veja as imagens

Um avião derrapou na pista do aeroporto de Leeds, em Bradford, na Inglaterra, na tarde desta sexta-feira, quando aterrava debaixo de chuva intensa.

Segundo o aeroporto de Leeds, o voo da companhia aérea TUI era proveniente de Corfu, na Grécia.

O incidente ocorreu quando o avião "saiu da pista durante a aterragem" no aeroporto de West Yorkshire, revela a Sky News, citando um porta-voz da companhia aérea.

"Estamos trabalhando com a companhia aérea, as equipes de operação e as autoridades de emergência para resolver esta situação e retirar os passageiros do avião em segurança", avança a mesma fonte.

Não se registaram feridos ou outros danos na sequência do incidente.

Fiona Marr, que registou o momento, estava com o filho vendo os aviões a pousarem quando o incidente ocorreu. "As asas estavam a subir e a descer e o avião pousou de lado, acabando por cair no gramado. Foi um pouso duro e difícil. Imediatamente houve um alarme muito alto vindo do aeroporto que nunca tinha ouvido antes. Os passageiros devem ter ficado aterrorizados", contou citada pela Sky News.

O aeroporto está atualmente sob um aviso meteorológico - devido à persistência de chuvas fortes e a probabilidade de inundações - pela passagem da tempestade Babet, que ocorre numa época em que algumas zonas de Inglaterra começam a sentir o impacto do mau tempo, que já se tinha feito sentir na Irlanda e, na noite passada, atingiu o leste da Escócia.

O alerta está em vigor desde o meio-dia de sexta-feira até às 6 horas de sábado.

Leia Também: Policial chora compulsivamente após salvar homem nos EUA