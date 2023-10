Taxista desmaia ao volante, atropela homem que estava no passeio e morre

Um homem foi, esta sexta-feira, atropelado por um taxista que desmaiou enquanto transportava uma cliente em Arroyo de la Encomienda, na região espanhola de Valladolid. Após o desmaio, o condutor acabaria por morrer.

O taxista teria desmaiado na sequência de um enfarte, avança o diário espanhol ABC, perdendo o controlo do veículo, que subiu o passeio e embateu num semáforo, colidindo também com um homem.

A vítima do atropelamento preparava-se para receber um prêmio no Edificio Multiusos La Vega, vizinho ao local do incidente, onde ocorria o evento de entrega de prêmios da Associação de Esclerose de Castela e Leão (ADECYL).

O homem chegou a ser socorrido serviços de emergência, que realizaram manobras de reanimação mas sem sucesso.

O homem que foi atropelado, e que sofreu várias fraturas, recebeu também tratamento.

A mulher que seguia também no táxi não sofreu ferimentos físicos, mas foi atendida pelos serviços de emergência após sofrer um ataque de ansiedade.

