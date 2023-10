Israel diz ter matado um alto comandante do Hamas em ataque noturno a Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, um alto comandante do Hamas foi morto durante um ataque aéreo na Faixa de Gaza, na madrugada deste domingo (22).

"Não vamos parar", afirmou Hagari sobre a ofensiva na região. Segundo ele, as forças israelenses mataram dezenas de terroristas, incluindo o vice-comandante do Hamas, durante bombardeios na noite de sábado para domingo.

O aumento no número de ataques aconteceu após anúncio do Exército, no sábado (21), de que o país estaria se preparando para a "próxima fase" da guerra, disse Hagari, referindo-se a uma possível incursão terrestre.

Segundo o Hamas, ao menos 80 pessoas foram mortas em decorrência dos ataques israelenses durante a madrugada.

