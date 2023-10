Segundo comboio de ajuda humanitária, com 17 caminhões, segue a caminho de Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um segundo comboio de caminhões de ajuda humanitária entrou no lado egípcio do cruzamento de fronteira de Rafah neste domingo (22), em direção à Faixa de Gaza, de acordo autoridades de segurança e trabalhadores humanitários egípcios.

Cerca de 17 caminhões carregando suprimentos médicos e alimentares foram inspecionados pela UNRWA, a agência de refugiados palestinos da ONU, disseram as fontes.

O primeiro comboio de suprimentos, com 20 caminhões, entrou em Gaza no sábado (21). A ajuda, no entanto, ainda é pouca perto das necessidades dos palestinos afetados pelo conflito. A Faixa de Gaza abriga cerca de 2 milhões de habitantes e, no passado, já chegou a receber cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária por dia.

Israel impôs um bloqueio total e lançou ataques aéreos em Gaza em resposta a um ataque mortal do Hamas em solo israelense em 7 de outubro. Estradas, prédios e até hospitais foram danificados. O cruzamento de Rafah, a única conexão do território não controlada por Israel, fechou pouco depois.

Leia Também: Babá brasileira é presa nos EUA sob suspeita de matar homem a tiros