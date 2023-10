Mulher volta a casa após férias... e descobre que foi demolida por engano

Uma mulher de Atlanta, nos Estados Unidos, voltou para casa após um período de férias e deparou-se com a sua casa demolida por engano.

Em entrevista, no sábado, à Associated Press, Susan Hodgson revelou que encontrou uma pilha de entulho no lugar do que costumava ser a sua propriedade familiar de longa data quando regressou de férias, no mês passado.

"Estou furiosa. Estou sempre a acordar e a pensar: 'Será que isto é uma brincadeira ou quê? Estou em choque'", descreveu a mulher.

Segundo Hodgson, uma vizinha ligou-lhe enquanto estava fora perguntando se tinha contratado alguém para demolir a casa vazia. "Eu disse que não e ela respondeu: 'Bem, há aqui alguém que acabou de demolir a casa toda e deitou tudo abaixo'", recordou.

Quando a vizinha confrontou as pessoas que tinham demolido a casa, os trabalhadores tornaram-se desagradáveis. "Um mandou-a calar a boca e meter-se na vida dela", contou Hodgson.

Após saber do incidente, a mulher enviou um membro da família para ver o que se estava a passa e pediu aos trabalhadores a licença para a demolição. Quando um responsável no local verificou a licença, admitiu que estava no endereço errado, afirmou a mulher.

"A casa está fechada com tábuas há cerca de 15 anos e nós mantemo-la fechada, coberta, a grama é cortada e o quintal está limpo. Os impostos são pagos e está tudo em dia", salientou a proprietária da casa, dando conta ainda que apresentou queixa na polícia e falou com advogados.

Ainda em processo de "descobrir o que fazer", Hodgson salientou, no entanto, que "continua a pressionar em diferentes direções para ver se algo vai acontecer".

Até hoje, a empresa responsável, com sede em Atlanta, 'You Call It We Haul It', ainda não a contactou.