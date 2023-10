Bebê recém-nascida encontrada morta em caixote do lixo; mãe foi detida

Uma mulher do estado norte-americano do Alabama está detida sob uma fiança de 200 mil dólares depois de o corpo do seu bebê recém-nascido ter sido encontrado dentro de um caixote do lixo atrás de uma loja de conveniência.

Segundo noticia a Associated Press, um familiar preocupado pediu à polícia para verificar o estado de saúde de Cindy Nicole Crow, de 36 anos, uma vez que achava que a mulher tinha dado à luz, mas não sabia onde estava o bebê.

"À medida que a investigação avançava, foram obtidas evidências que confirmaram que Crow estava grávida já em fevereiro de 2023 e tinha dado à luz recentemente. No entanto, o seu bebê recém-nascido não tinha sido encontrado com ela", afirmou a polícia, num comunicado.

Durante a investigação, a polícia recebeu informações de que o caixote do lixo do Wally World Mini Mart deveria ser revistado. Quando as autoridades chegaram ao local, na terça-feira passada,, encontraram uma menina recém-nascida morta dentro de um saco de lixo no caixote da propriedade da loja, debaixo de vários outros sacos de lixo.

O cadáver da criança foi transportado para o Departamento de Ciências Forenses do Alabama, em Huntsville, para ser submetido a uma autópsia que ajudará a determinar a causa da morte.

Na quarta-feira, a polícia obteve um mandado de captura para Crow, que foi levada para a cadeia do condado de Morgan, nos Estados Unidos, sob a acusação do crime de abuso de um cadáver. Segundo as autoridades, são possíveis outras acusações.

