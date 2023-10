Ameaça por aspirador barulhento viraliza: 'Comprei sirene industrial'

A boa convivência entre vizinhos não é fácil e problemas como o barulho estão na lista das principais razões pelas quais os moradores de um mesmo prédio facilmente entram em conflito.

É o caso que acabou viralizando no Twitter 'Los Vecinos'. Na página foi compartilhado um recado deixado no pátio de um prédio, num bairro espanhol, e onde um dos vizinhos relata sua indignação com o barulho causado pelo aspirador do seu vizinho do 4.º andar.

"Cada vez que o liga, parece que o teto vai nos cair em cima, gerando um barulho que parecem pedras sendo arrastadas", lê-se na nota, onde é ainda indicado que convidou o seu vizinho para ir ao seu apartamento para comprovar aquilo que dizia. O seu convite, contudo, não surtiu efeito, o que o levou a dotar uma medida drástica.

© Twitter/LosVecinos

"Informo a comunidade que comprei uma sirene industrial, e se a partir da nota seguinte, não comprarem outro aspirador normal e continuarem usando esta betoneira, a partir do dia 1 de novembro, sempre que ligarem o aspirador, eu vou ativar a sirene", ameaçou.

O tweet gerou já milhares de reações com os internautas lembrando que não se pode fazer barulhos como se quer, havendo necessidade de respeitar o outro. Há quem peça ainda mais desenvolvimentos sobre a história, ansiosos por saberem qual foi a reação dos vizinhos perante a ameaça.