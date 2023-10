"Milagre": homem desaparecido no mar há duas semanas encontrado com vida

Um homem, que estava desaparecido no mar há quase duas semanas, foi encontrado com vida por um barco de pesca canadiano, na quinta-feira, a cerca de 70 milhas [112 quilômetros] de Cape Flattery, no estado norte-americano de Washington.

Segundo revelou a CNN Internacional, que cita a Guarda Costeira dos EUA, o homem foi encontrado num barco salva-vidas, em águas canadenses.

"O fato de ele ter estado neste barco salva-vidas durante vários dias, mantendo a esperança, e de ter acabado por ser encontrado por um barco de pesca mais ou menos aleatório foi incrível e um milagre", disse Steve Strohmaier, da Guarda Costeira, à estação norte-americana.

"O oceano é um lugar muito vasto. Ele estava flutuando no meio do nada. Muitas vezes, é muito raro ter uma embarcação a passar por aqui", acrescentou.

O alerta para o desaparecimento de uma embarcação de pesca, que tinha partido da costa de Washington no dia 12 de outubro e deveria regressar no dia 15, foi dado no domingo, dia 22 de outubro. Até o momento, um outro homem continua por localizar.

"Partiram de Westport, Washington", explicou o responsável. "O regresso estava previsto para o dia 15 e, uma semana depois, a Guarda Costeira foi informada".

Após ter sido encontrado, o homem foi transportado para um hospital e encontra-se "estável". O incidente está sendo investigado pela Guarda Costeira e o pescador agora encontrado será questionado para ajudar na localização do outro homem desaparecido.

#BreakingNews Photo of the life raft as the good Samaritan vessel approached it this morning. pic.twitter.com/Nf6ChXjCWO — USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) October 26, 2023

