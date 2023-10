Milhares invadem centros de ajuda e levam comida em Gaza, diz ONU

Milhares de cidadãos de Gaza invadiram armazéns e centros de distribuição da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) levando farinha e "itens básicos de sobrevivência", revela a organização este domingo, dia 29.

"Este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir após três semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza. As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas. As tensões e o medo são agravados pelos cortes nos telefones e nas linhas de comunicação pela Internet. Elas sentem que estão sozinhas, isoladas das suas famílias dentro de Gaza e no resto do mundo", afirmou a UNRWA em comunicado.

Um dos armazéns, em Deir al-Balah, é onde a UNRWA armazena suprimentos dos comboios humanitários vindos do Egito, informou ainda a UNRWA.

Recorde-se que o fornecimento de ajuda a Gaza foi bloqueado desde que Israel começou a bombardear o enclave em resposta ao ataque do Hamas.

