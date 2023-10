Viralizou: Rato divide donut com 'amigo' e 'derrete' a Internet

Um roedor que dividiu um donut com um ‘amigo’ no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, está ‘derretendo’ a Internet.

O gesto de “cavalheirismo” foi eternizado num vídeo, publicado no dia 25 de outubro, na rede social TikTok.

Nas imagens, às quais poderá acessar na galeria acima, um rato é visto arrastando um donut pelos trilhos da estação do metrô de Manhattan, e acaba dividindo o doce com um segundo roedor.

“O rato do donut trata melhor a sua mulher do que metade dos outros ratos nesta cidade”, brincou Carly Hittner, a autora do vídeo, que considerou que “alguns homens nesta cidade precisam de lições de cavalheirismo”.

O vídeo, que já alcançou 3.3 milhões de visualizações, foi gravado no dia 22 de outubro, quando a jovem e o namorado voltavam para casa após um jantar.

“Estava ouvindo as minhas amigas falando sobre namoros, relacionamentos e queixas com encontros na cidade. E pensei, ‘Oh, bem, se um rato pode fazer isto, é simples. Não deveria de ser tão difícil'”, brincou, em declarações ao TODAY.

