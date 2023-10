Russos no Daguestão tentam atacar passageiros de voo oriundo de Israel

Um voo de Israel para Moscou, na Rússia, que fez escala na república russa do Daguestão, na região do Cáucaso, foi desviado após manifestantes pró-Palestina invadirem o aeroporto de Makhachkala.

Os distúrbios aconteceram depois de um avião proveniente de Tel Aviv, com destino a Moscou, ter feito uma escala em Makhachkala.

Os manifestantes, que eram principalmente palestinos expatriados, tinham como objetivo atacar passageiros israelitas. O Daguestão, é uma república de maioria islâmica, que faz parte da Federação Russa.

Ao anúncio da chegada do avião, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar os passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.

As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava "sob controle", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram redirecionados para outros locais.

Segundo o Ministério da Saúde do Daguestão, "como resultado do incidente no aeroporto de Makhachkala, há feridos, que estão a receber ajuda médica". No entanto, não foram reveladas mais informações.

Em comunicado, o governo de Israel apelou à Rússia que "proteja todos os cidadãos israelitas e todos os judeus" e disse que encara com seriedade todas as "tentativas de ataque a cidadãos israelitas e a judeus em todo o mundo".

Conflito entre Israel e Hamas continua

Sublinhe-se que as forças israelitas intensificaram, durante a madrugada de sábado, as operações terrestres na Faixa de Gaza em paralelo com os bombardeamentos do enclave que se prolongam desde 7 de outubro, após o ataque do movimento islamita Hamas ao sul de Israel.

As forças israelenses avisaram que consideram Gaza com "campo de batalha", recomendando aos civis que abandonem o território.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de 7.300 mortos e cerca de 19.000 feridos na Faixa de Gaza, a grande maioria civis, dos quais mais de 3.000 são crianças.

[Notícia atualizada às 23h16]

