Campo de refugiados em Jabalia é atacado de novo, diz TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede qatari Al Jazeera afirmou nesta quarta-feira (1º) que houve um novo ataque aéreo israelense contra o campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

Não há confirmação independente, mas imagens mostram colunas de fumaça na região. O chefe da sucursal da TV em Gaza, Wael Dahdouh, afirma que vários prédios foram destruídos.

Na terça (31), Israel bombardeou a região e matou 50 pessoas, que disse serem terroristas de uma célula importante do Hamas, grupo que comanda a região desde 2007 e disparou a atual guerra com o mega-ataque do dia 7 de outubro. Já o Hamas disse que os mortos eram "mártires", como se refere a quem morre em ataques israelenses, e ao menos 7 dos reféns que sequestrou na ação do mês passado.